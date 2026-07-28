Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией

Посол РФ в Таллине Абилов: Эстония не планирует полностью закрывать границу с Россией

Эстония не станет полностью закрывать границу с Россией. Планы республики по этому поводу раскрыл временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Таллин сокрытил режим работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на эстонско-российской границе, чтобы уменьшить пассажирский и грузовой трафик.

«По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы», — заверил дипломат.

Абилов добавил, что эта позиция эстонских властей может быть продиктована еще и тем, что в настоящее время границу с Россией в основном пересекают граждане Евросоюза.