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07:14, 28 июля 2026 (обновлено: 07:15, 28 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией

Посол РФ в Таллине Абилов: Эстония не планирует полностью закрывать границу с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Эстония не станет полностью закрывать границу с Россией. Планы республики по этому поводу раскрыл временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Таллин сокрытил режим работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на эстонско-российской границе, чтобы уменьшить пассажирский и грузовой трафик.

«По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы», — заверил дипломат.

Абилов добавил, что эта позиция эстонских властей может быть продиктована еще и тем, что в настоящее время границу с Россией в основном пересекают граждане Евросоюза.

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