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08:16, 28 июля 2026 (обновлено: 08:23, 28 июля 2026)Россия

Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь украинских БПЛА

Минобороны: За минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских БПЛА
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число раскрыли в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что вражеские дроны перехватывали и ликвидировали в период с 20:00 27 июля до 8:00 28 июля.

Как указали в Минобороны, беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым. Кроме того, дроны сбили над акваторией Азовского моря.

До этого стало известно, что в подмосковном Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сведения о пострадавших сейчас уточняются.
Также фрагменты вражеских БПЛА также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. А в деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом, в момент происшествия людей в здании не было.

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