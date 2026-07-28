Названа истинная причина отставки Сырского Зеленским

«РБК-Украина»: Зеленский снял Сырского, чтобы показать «близость к народу»

Президент Украины Владимир Зеленский снял с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, чтобы показать «близость к народу». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Но в президентском окружении уверяют: это свидетельство того, что президент "не оторвался от людей", как и год назад во время истории с НАБУ и САП (хотя тогда присутствовало и мощное давление со стороны Европы)», — приводит издание слова источников.

При этом анонимные собеседники отметили, что многие обвиняют Зеленского в нежелании слышать мнение населения. Уточняется, что политик хотел опровергнуть этим поступком все обвинения и консультировался с военными по поводу назначения нового главкома.

Ранее американское издание Тhe American Conservative сообщало, что спор между экс-главкомом ВСУ Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым парализовал украинские вооруженные силы. Отмечается, что настоящая причина конфликта, возможно, заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Автор текста дополнил, что если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, то «увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла».