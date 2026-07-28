Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 28 июля 2026 (обновлено: 09:17, 28 июля 2026)Бывший СССР

Названа истинная причина отставки Сырского Зеленским

«РБК-Украина»: Зеленский снял Сырского, чтобы показать «близость к народу»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снял с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, чтобы показать «близость к народу». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Но в президентском окружении уверяют: это свидетельство того, что президент "не оторвался от людей", как и год назад во время истории с НАБУ и САП (хотя тогда присутствовало и мощное давление со стороны Европы)», — приводит издание слова источников.

При этом анонимные собеседники отметили, что многие обвиняют Зеленского в нежелании слышать мнение населения. Уточняется, что политик хотел опровергнуть этим поступком все обвинения и консультировался с военными по поводу назначения нового главкома.

Ранее американское издание Тhe American Conservative сообщало, что спор между экс-главкомом ВСУ Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым парализовал украинские вооруженные силы. Отмечается, что настоящая причина конфликта, возможно, заключается в риске разоблачения мифа о переломе Украиной хода конфликта. Автор текста дополнил, что если бы ситуация действительно менялась в пользу Киева, то «увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Россиянка раскрыла цены на популярные у соотечественников круизы по стране
    Названо способное изменить СВО оружие России
    Ветераны предупредили о последствиях решения Пентагона по потерям в Иране
    Конфликт на Украине заставил Запад менять планы по производству боеприпасов
    Стало известно о провале ВСУ возле границы с Россией
    ВС России нанесли удар по центру Херсона
    Эксперт раскрыл подробности о заманивании банками пенсионеров
    Рэпер Usher полуголым станцевал на фанатке и выгнал ее со сцены
    Москвичам пообещали повышенную температуру
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok