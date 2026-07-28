Российский магазин оштрафовали за торговлю западным сыром

РИА Новости: Магазин в Краснодаре оштрафовали на 100 тысяч за продажу санкционного сыра

Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого в Россию запрещен законодательством о продовольственном эмбарго, действующим с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, ссылаясь на материалы суда, в ходе проверки таможенники установили факт реализации около 40 видов сыра и нескольких видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии. Этим странам Запада в числе прочих запрещен ввоз в РФ сельхозпродукции за поддержку антироссийских санкций.

Представитель торговой точки признал вину в совершении административного правонарушения в полном объеме, уточнив, что товар был приобретен у физлица за наличный расчет и не исследовался.

Уточняется, что сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие были изъяты Россельхознадзором и «сожжены до зольного остатка в установленном законом порядке».

Введенные указом президента России от 6 августа 2014 года ограничения действовали в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады, а с 13 августа 2015 года распространились на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. С января 2016 года список пополнила Украина. Также с 2015-го попадающие под эмбарго продукты в РФ разрешено уничтожать.