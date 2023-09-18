Путин продлил продовольственное эмбарго на 2024 год

Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2024 года действия продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с событиями вокруг Крыма и Донбасса. Подписанный 18 сентября указ размещен на официальном портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

Введенные указом президента от 6 августа 2014 года ограничения сначала действовали в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады, а с 13 августа 2015 года распространилось на присоединившиеся к санкциям Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. С января 2016 года список пополнила Украина.

Под ежегодно продлевающийся запрет попали западные мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты, а также, например, соль. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года продукция из «санкционных» стран, завезенная в обход ограничений, указом российского президента подлежит уничтожению.