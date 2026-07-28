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10:59, 28 июля 2026Россия

Москвичка пожаловалась на многолетнее связанное с сексом расстройство

Москвичка на протяжении пяти лет страдает из-за навязчивого сексуального возбуждения
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы на протяжении пяти лет страдает из-за навязчивого сексуального возбуждения. На расстройство горожанка пожаловалась Baza, подробный рассказ приводится в Telegram-канале издания.

Россиянка пояснила, что расстройство, связанное с сексом, возникло у нее без видимой причины во взрослом возрасте. Она отметила, что сексуальное возбуждение перестало ее покидать. Однако вместо удовольствия женщина получила стресс, постоянную тревогу и проблемы со сном.

Горожанка длительное время обращалась к врачам. Ей прописывали курс антибиотиков, делали процедуру по блокаде полового нерва. Однако синдром постоянного генитального возбуждения снова возвращался.

Как призналась москвичка, небольшое облегчение она ощутила, когда начала заниматься с психиатром и принимать антидепрессанты. Медик допустил, что недуг пациентки связан с непростым детством. Москвичка росла в семье алкоголиков и подвергалась домогательствам со стороны отчима и его друзей. Сейчас воздействие синдрома снизилось, женщина в браке и воспитывает ребенка.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Москвы подала на развод, услышав, как муж ставит музыку для секса.

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