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11:07, 28 июля 2026 (обновлено: 11:36, 28 июля 2026)Мир

США столкнулись с вызовом из-за устойчивости ракетного потенциала Ирана

FT: Иран сохранил ракетный потенциал вопреки ударам США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Несмотря на сотни атак со стороны США и Израиля, Иран сумел сохранить боеспособность своих ракетных сил и продолжает наносить удары по американским объектам в регионе. Об этом сообщает The Financial Times.

По информации издания, пятимесячный конфликт не привел к уничтожению иранского ракетного потенциала: расчеты поражают цели в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Аналитики связывают это с адаптацией Тегерана, который перешел на более современные и точные ракеты, маневрирующие на конечном участке, а также, возможно, получает разведданные от России.

Стратегическая дилемма США, по мнению экспертов, заключается в необходимости расширять масштаб атак для сдерживания иранской угрозы, что потребует дополнительных расходов перехватчиков и, вероятно, возвращения Израиля к активным боевым действиям. При этом иранские силы демонстрируют способность быстро восполнять потери и корректировать тактику, усложняя задачу для американской системы ПВО.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном ведутся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.

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