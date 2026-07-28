США столкнулись с вызовом из-за устойчивости ракетного потенциала Ирана

FT: Иран сохранил ракетный потенциал вопреки ударам США

Несмотря на сотни атак со стороны США и Израиля, Иран сумел сохранить боеспособность своих ракетных сил и продолжает наносить удары по американским объектам в регионе. Об этом сообщает The Financial Times.

По информации издания, пятимесячный конфликт не привел к уничтожению иранского ракетного потенциала: расчеты поражают цели в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Аналитики связывают это с адаптацией Тегерана, который перешел на более современные и точные ракеты, маневрирующие на конечном участке, а также, возможно, получает разведданные от России.

Стратегическая дилемма США, по мнению экспертов, заключается в необходимости расширять масштаб атак для сдерживания иранской угрозы, что потребует дополнительных расходов перехватчиков и, вероятно, возвращения Израиля к активным боевым действиям. При этом иранские силы демонстрируют способность быстро восполнять потери и корректировать тактику, усложняя задачу для американской системы ПВО.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном ведутся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.