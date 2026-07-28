Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 28 июля 2026 (обновлено: 11:00, 28 июля 2026)Мир

Пентагон признал отставание в области беспилотников

Reuters: США отстают от конкурентов в производстве беспилотников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luke Sharrett / Freelancer / Getty images

США отстают от конкурентов в вопросе производства беспилотников. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц, передает Reuters.

«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — утверждается в публикации.

По словам Метца, в рамках программы министерства обороны США к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тысяч дронов.

Ранее стало известно, что США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной
    Появились подробности о 19 пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в российском регионе
    «Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине
    В России прокомментировали атаку беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Подмосковье
    Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области
    Трудности с дальнейшим ростом российского фондового рынка объяснили
    Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным
    Мэр российского города подписал контракт с Минобороны и сохранил пост
    Покинувшая Россию Пугачева назвала причину своих панических атак
    Готовность россиян экономить сразу после получения зарплаты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok