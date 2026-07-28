Пентагон признал отставание в области беспилотников

Reuters: США отстают от конкурентов в производстве беспилотников

США отстают от конкурентов в вопросе производства беспилотников. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц, передает Reuters.

«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — утверждается в публикации.

По словам Метца, в рамках программы министерства обороны США к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тысяч дронов.

Ранее стало известно, что США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения.