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05:07, 21 июля 2026Мир

США захотели помочь Украине против российских дронов

РИА Новости: США хотят закупить системы обнаружения дронов для Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения. Об этом со ссылкой на американские правительственные документы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что Пентагон ищет поставщиков 40 подобных систем. Их оснастят высокоточными антеннами и устройствами для их развертывания. Киеву также собираются передать необходимое оборудование и лицензии.

Системы противодействия дронам будут поставляться со специальным программным обеспечением. Отмечается, что уведомление Пентагона в данный момент носит информационный характер и формально не является тендером.

Ранее США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА. «Они могут уничтожать иранские беспилотники дронами за пять тысяч долларов, а мы отказались от предложенных ими технологий», — пожаловался сенатор.

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