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Из жизни
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09:07, 28 июля 2026Из жизни

Трое братьев оказались убийцами

В США нашли троих братьев-убийц через 27 лет после расправы над подростком
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

В США трое братьев расправились с 14-летим подростком, чье тело нашли на железнодорожных путях в 1999 году. Об этом сообщает People.

Джастина Хокутта обнаружили на путях недалеко от его дома в Селигмане 10 октября 1999 года, через 22 часа после того, как его в последний раз видели живым. По словам свидетелей, мальчик ночевал у соседа, а утром его разбудили и велели уйти. Никаких улик, указывающих на виновников его смерти, найти не удалось.

Дело оставалось нераскрытым до мая 2026 года, когда полиция получила несколько «заслуживающих доверия зацепок» и повторно проверила улики в криминалистической лаборатории. Это привело к аресту троих братьев Скотт: 46-летнего Марка Уэсли, 49-летнего Дэвида Рэя и 48-летнего Бобби Рэя. Пока неизвестно, были ли они знакомы с жертвой до расправы и почему оказались убийцами.

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Тетя Джастина, Тэмми Толберт, в интервью местному телеканалу заявила, что семья ждала справедливости 27 лет, и призвала другие семьи, у которых остались нераскрытые дела, никогда не терять надежды.

Ранее сообщалось, что в США каякеры нашли останки женщины, которая пропала без вести более 40 лет. В мае 2026 года экспертиза ДНК, проведенная при участии офиса шерифа округа Ливингстон в Нью-Йорке, помогла идентифицировать личность женщины,

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