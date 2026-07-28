Трое братьев оказались убийцами

В США нашли троих братьев-убийц через 27 лет после расправы над подростком

В США трое братьев расправились с 14-летим подростком, чье тело нашли на железнодорожных путях в 1999 году. Об этом сообщает People.

Джастина Хокутта обнаружили на путях недалеко от его дома в Селигмане 10 октября 1999 года, через 22 часа после того, как его в последний раз видели живым. По словам свидетелей, мальчик ночевал у соседа, а утром его разбудили и велели уйти. Никаких улик, указывающих на виновников его смерти, найти не удалось.

Дело оставалось нераскрытым до мая 2026 года, когда полиция получила несколько «заслуживающих доверия зацепок» и повторно проверила улики в криминалистической лаборатории. Это привело к аресту троих братьев Скотт: 46-летнего Марка Уэсли, 49-летнего Дэвида Рэя и 48-летнего Бобби Рэя. Пока неизвестно, были ли они знакомы с жертвой до расправы и почему оказались убийцами.

Тетя Джастина, Тэмми Толберт, в интервью местному телеканалу заявила, что семья ждала справедливости 27 лет, и призвала другие семьи, у которых остались нераскрытые дела, никогда не терять надежды.

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