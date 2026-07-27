Каякеры нашли останки пропавшей 40 лет назад женщины

В США каякеры нашли в канале женщину, без вести пропавшую 40 лет назад

В США каякеры нашли останки женщины, которая пропала без вести более 40 лет назад. Об этом сообщает New York Post.

Человеческие останки были обнаружены в мае 2024 года в канале города Кейп-Корал в штате Флорида парой, сплавлявшейся на каяках. В мае 2026 года экспертиза ДНК, проведенная при участии офиса шерифа округа Ливингстон в Нью-Йорке, помогла идентифицировать личность женщины, которой принадлежал скелет. Это оказалась 23-летняя Роуз Мари Гейхарт, которая переехала во Флориду из Дансвилля в конце 1984 года с бойфрендом и его матерью. Она работала в закусочной Big Howie’s Hot Dogs, в последний раз ее видели 21 марта 1985 года, когда она садилась в красный пикап.

Сестра Гейхарт, Лори Трэвис, рассказала, что соседи по трейлерному парку, где жила Роуз, слышали ссоры и звуки разбитого стекла, а также предполагали, что она могла быть беременна и хотела вернуться домой, но бойфренд ей запрещал. Полиция Кейп-Корал вернулась к расследованию дела и теперь ищет потенциального убийцу.

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