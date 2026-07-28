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08:56, 28 июля 2026 (обновлено: 08:59, 28 июля 2026)Ценности

Приставы взялись за Долину из-за обнаруженного долга

Приставы начали принудительное взыскание с Долиной неоплаченного штрафа ГИБДД в 750 рублей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Приставы взялись принудительно взыскивать с российской певицы Ларисы Долиной задолженность. Речь о неоплаченном штрафе ГИБДД на сумму 750 рублей, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

В документах, где обнаружился долг, говорится, что на артистку 22 июля завели исполнительное производство по акту, составленному сотрудниками Госавтоинспекции московского главка МВД. За что был назначен штраф, не уточняется, но указана сумма к оплате — 750 рублей.

Ранее Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новое жилье после судов за прежнюю квартиру. Она рассказала, что «перевернула страницу» после скандальной истории, и похвасталась, что новая жилплощадь гораздо лучше прежней.

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