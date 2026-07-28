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08:57, 28 июля 2026Мир

Стратегию Трампа против Ирана раскрыли

Axios: Экономическое давление на Иран может нанести больше ущерба, чем военная операция
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экономическое давление США на Иран может нанести Тегерану больший ущерб, чем возможная масштабная военная операция. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

Издание отмечает, что, согласно сообщениям американской разведки и данным из открытых источников, экономическая ситуация в Иране продолжает ухудшаться. В частности, в стране наблюдается дефицит бензина, несмотря на то что республика входит в число крупнейших мировых производителей нефти.

«Иранцы хотят, чтобы их перестали бомбить, и им нужны деньги. Но здесь порядок вещей практически обратный. Сначала им действительно нужны деньги», — сказал представитель Белого дома.

При этом еще один американский чиновник признал, что санкции и военно-морская блокада потребуют значительно больше времени, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, чем полномасштабная военная операция.

«У президента есть беспроигрышный вариант. США способны при необходимости задействовать всю свою военную мощь, а также ввести экономические санкции, которые парализуют Иран», — заявил еще один американский чиновник. При этом затягивание конфликта может увеличить политические риски для республиканцев из-за роста цен на топливо и недовольства избирателей.

Ранее Трамп заявил, что США будут готовы вернуться к «очень решительным военным действиям» в случае провала переговоров с Ираном.

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