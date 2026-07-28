Суд определился с решением об иске Емельяненко к авторам книги о нем

Суд не принял иск Федора Емельяненко к авторам его книги о нем

Суд определился с решением об иске бывшего бойца ММА Федора Емельяненко к авторам книги о нем. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен хотел взыскать с писательницы Анастасии Ивановой и издательства АСТ 12,66 миллиона рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он требовал прекратить распространение и рекламу книги в текущем оформлении.

Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Ивановой из-за детской книги о себе, сообщили в Останкинском суде Москвы. Спортсмен требует признать часть сведений в издании недостоверными и порочащими честь.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Он провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.