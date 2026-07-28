AP: Дипломаты США ушли с заседания ООН по Украине после критики Францией их политики

Дипломаты Соединенных Штатов покинули заседание Совбеза ООН по Украине во время выступления французских коллег из-за их критики американской позиции по вопросу прав человека. Такие данные приводит Assocciated Press (AP).

Конфликт случился после того, как американская сторона выступила против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на следующие четыре года. США поддержали еще 9 стран, а за переназначение комиссара выступили 144 государства.

Французская миссия решение США не поддержала, заявив, что они «когда-то были маяком прав человека», но теперь встали в ряд с Россией, Северной Кореей, Никарагуа и Мали. В ответ зампосла Вашингтона при ООН Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках поучать остальных. Он потребовал от Франции изменить свой подход, а до тех пор Соединенные Штаты не будут слушать, что она говорит.

Посол США при ООН Майк Уолтц обвинил Францию в поддержке «одних из худших нарушителей прав человека» и голосовании за персону, которая критикует демократические страны, такие как Америка, Британия и Израиль.

Французский посол при ООН Жером Боннафон уже после ухода американской миссии не стал напрямую высказываться о случившемся. Он лишь сказал, что Париж продолжит поддерживать деятельность ООН в сфере прав человека и международной безопасности.

Ранее МИД Ирана призвал Запад контролировать президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что «действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры».