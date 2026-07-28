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Забота о себе
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08:31, 28 июля 2026Забота о себе

Врач оценил влияние на здоровье привычки пить кофе натощак

Диетолог Бурлаков: Выпитый натощак кофе не повреждает пищевод и желудок
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladyslav Lehir / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Александр Бурлаков оценил, как кофе, выпитый натощак, влияет на здоровье. Об этой привычке он высказался в своем Telegram-канале.

Бурлаков опроверг популярный миф о том, что кофе натощак повреждает пищевод и желудок и провоцирует такие заболевания, как эзофагит, гастрит и язва. По его словам, кофе действительно стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать изжогу или дискомфорт, но только у чувствительных людей.

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«Исследования не находят связи между потреблением кофе и язвой желудка, язвой двенадцатиперстной кишки или рефлюкс-эзофагитом», — написал он. Стимуляция кислотности не означает, что слизистая оболочка ЖКТ обязательно повреждается. У здоровых людей этого не происходит, подчеркнул врач.

Ранее нарколог Антон Рудковский назвал самые опасные виды алкоголя. Он призвал соблюдать осторожность при употреблении готовых коктейлей.

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