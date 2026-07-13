Названы самые вредные виды алкоголя

Нарколог Рудковский предупредил об опасности слабоалкогольных сладких коктейлей

Психиатр-нарколог Антон Рудковский назвал самые вредные виды алкоголя. Его мнение опубликовала «Газета.Ru».

По словам врача, основную опасность представляет не конкретный напиток, а содержащийся в нем этиловый спирт. «С медицинской точки зрения нельзя сказать, что водка вредная, а вино полезное. Во всех случаях речь идет об одном и том же веществе — этаноле», — пояснил Врач.

Нарколог предупредил, что особую настороженность должны вызывать сладкие слабоалкогольные напитки и готовые коктейли, так как часто пьют быстрее и в большем количестве, чем крепкий алкоголь. Кроме того, опасным считается сочетание спиртного с энергетиками, поскольку кофеин создает ложное ощущение бодрости и мешает человеку объективно оценить степень опьянения.

Рудковский также призвал не считать вино безвредным. По его словам, вера в пользу этого напитка может привести к регулярному употреблению и со временем повысить риск формирования алкогольной зависимости.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что алкоголь особенно опасен в жару. По его словам, употребление холодного пива в такую погоду может привести даже в реанимацию.