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Забота о себе
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21:01, 13 июля 2026Забота о себе

Названы самые вредные виды алкоголя

Нарколог Рудковский предупредил об опасности слабоалкогольных сладких коктейлей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AYDO8 / Shutterstock / Fotodom

Психиатр-нарколог Антон Рудковский назвал самые вредные виды алкоголя. Его мнение опубликовала «Газета.Ru».

По словам врача, основную опасность представляет не конкретный напиток, а содержащийся в нем этиловый спирт. «С медицинской точки зрения нельзя сказать, что водка вредная, а вино полезное. Во всех случаях речь идет об одном и том же веществе — этаноле», — пояснил Врач.

Нарколог предупредил, что особую настороженность должны вызывать сладкие слабоалкогольные напитки и готовые коктейли, так как часто пьют быстрее и в большем количестве, чем крепкий алкоголь. Кроме того, опасным считается сочетание спиртного с энергетиками, поскольку кофеин создает ложное ощущение бодрости и мешает человеку объективно оценить степень опьянения.

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Рудковский также призвал не считать вино безвредным. По его словам, вера в пользу этого напитка может привести к регулярному употреблению и со временем повысить риск формирования алкогольной зависимости.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что алкоголь особенно опасен в жару. По его словам, употребление холодного пива в такую погоду может привести даже в реанимацию.

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