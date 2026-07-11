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Забота о себе
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17:30, 11 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог предупредил о рисках оказаться в реанимации из-за пива в жару

Нарколог Тюрин: Употребление алкоголя в жару нарушает терморегуляцию организма
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kristen Prahl / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему привычка охлаждаться алкоголем в жару может быть смертельно опасна. О рисках для здоровья он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Холодное пиво или вино не помогут утолить жажду и легче перенести жару. Однако сочетание высокой температуры воздуха и этилового спирта наносит двойной удар по организму, из-за чего любители охладиться подобным образом запросто могут оказаться в реанимации», — предупредил Тюрин.

Врач объяснил, что употребление алкоголя в жару нарушает терморегуляцию организма. По его словам, в норме при повышении температуры окружающей среды организм охлаждается за счет потоотделения, а также того, что сердце работает активнее, а сосуды расширяются.

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Однако под воздействием этанола мозг перестает адекватно оценивать температуру тела. Тюрин предупредил, что из-за алкоголя человек может не чувствовать в жару перегрева вплоть до теплового удара. Кроме того, спиртное подавляет выработку гормона вазопрессина, отвечающего за задержку воды в организме, из-за чего почки начинают ускоренно выводить жидкость, что тоже опасно в жару.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал о минусах секса в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность, что иногда приводит к задержке семяизвержения.

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