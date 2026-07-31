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Из жизни
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20:07, 31 июля 2026Из жизни

Найденные в морозильнике покойника останки опознали

В США родственники нашли в доме умершего морозильник с останками пожилого мужчины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ja Crispy / Shutterstock / Fotodom

В штате Аляска, США, останки, найденные в морозильной камере, опознали. Об этом сообщает People.

Морозильник с телом нашли 19 июля. Полиция установила, что останки принадлежат Россу Паскуану. В июне ему могло исполниться 74 года.

Примечательно, что о пропаже пожилого мужчины никто не заявлял. Показания знакомых Паскуана разнятся: кто-то заявил полиции, что видел его четыре года назад, кто-то — 10 лет. Известно, что мужчина страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

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На теле Паскуана судмедэксперты не нашли ни пулевых, ни ножевых ранений. Предполагается, что его смерть скрывали ради финансовой выгоды. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии опознали загадочные останки без головы, которые выловили из океана в ноябре 2025 года в провинции Канагава. ДНК-экспертиза установила, что они принадлежат 45-летней китаянке.

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