Опознаны выловленные из океана загадочные останки без головы

В Японии опознали останки китаянки, которую выловили из океана в 2025 году

В Японии опознали загадочные останки без головы, которые выловили из океана в ноябре 2025 года в провинции Канагава. Об этом сообщает Japan Today.

Туловище женщины заметили в воде около 10 часов утра в субботу, 1 ноября 2025-го, в гавани города Иокогама. Точный возраст неизвестной тогда установить не удалось. В полиции заявили, что ей могло быть от 20 до 50 лет. В июле была проведена ДНК-экспертиза, которая установила, что в океане нашли 45-летнюю китаянку Юй Сяо Фан.

В полиции заявили, что женщина стала жертвой жестокого преступления. Кто-то, по-видимому, расчленил ее, но что именно произошло перед этим, следователи до сих пор не установили. Получить материалы для опознания Фан удалось после того, как кто-то из ее близких подал заявление о ее исчезновении.

Ранее в США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в штате Огайо 41 год назад. Вычислить убийцу удалось при помощи ДНК-экспертизы.