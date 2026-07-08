Убийцу поймали через 41 год после преступления

В США поймали мужчину, который убил коммивояжера в Огайо в 1985 году

В США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в штате Огайо 41 год назад. Об этом пишет New York Post.

44-летнего сотрудника компании по торговле автозапчастями Джона Уоррена нашли без признаков жизни в отеле города Мидлтаун 16 октября 1985 года. Мужчина приехал туда, чтобы совершить несколько сделок. Пропали его личные вещи и новый автомобиль Oldsmobile. Часть украденных вещей через несколько дней нашли на помойке за рестораном в городе Далтон, штат Джорджия, в 640 километрах от Мидлтауна. Oldsmobile Уоррена обнаружили позже во Флориде. Несмотря на это, выйти на убийцу детективам не удалось.

В преступлении подозревали трех человек из Южной Каролины, но они оказались невиновны. Дело пролежало в архиве до 2019 года, когда началось новое расследование. 1 июля, после длительной ДНК-экспертизы биологических материалов, полученных с украденных вещей, обвинение предъявили 62-летнему Рэнди Макаллистеру из города Коламбус.

Мужчина не признал себя виновным, однако известно, что до нападения на Уоррена он был трижды судим за тяжкие преступления. Ему грозит пожизненное заключение без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в Греции начался суд над убийцей женщины. Его удалось вычислить через 17 лет после преступления.