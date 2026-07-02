Убийцу арестовали через 17 лет после расправы благодаря дневнику жертвы

В Греции дневник жертвы помог арестовать убийцу через 17 лет после расправы

В Греции суд над убийцей британки начался спустя 17 лет после расправы, благодаря обнаружению новой улики. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя Жан Хэнлон, переехавшая на остров Крит из Шотландии, исчезла в марте 2009 года после ночной прогулки. Перед исчезновением она успела отправить друзьям сообщение «Помогите». Через четыре дня тело нашли в гавани Ираклиона. Первоначально произошедшее квалифицировали как несчастный случай, но в 2019 году повторное вскрытие показало перелом шеи и ребер, пробитое легкое и травмы лица. Все эти травмы нельзя было получить при падении в воду.

Решающую роль сыграл личный дневник, который изучили правоохранители. В нем Хэнлон записала, что бывший партнер, 55-летний мужчина, после ее отказа продолжать отношения преследовал ее и приходил к ней домой без приглашения. Он сам при этом утверждал, что они не виделись после разрыва. Теперь его арестовали.

Сыновья Хэнлон — Роберт, Дэвид и Майкл — годами добивались правды, нанимая частных детективов и заставляя греческие власти четыре раза пересматривать дело. Один из них заявил в суде, что мать подвергалась издевательствам со стороны обвиняемого.

Судебно-медицинский эксперт подтвердила, что смерть наступила от перелома ствола головного мозга из-за сильного удара тупым предметом по затылку. Свидетельские показания опровергают алиби подсудимого, который продолжает настаивать на своей невиновности.

Ранее сообщалось, что в Японии вынесли приговор мужчине, который расправился с женой и более 13 лет хранил ее останки в бочке на складе. В суде японец заявил, что больше не мог выносить постоянных оскорблений и физических издевательств со стороны жены, у которой были проблемы с контролем гнева.