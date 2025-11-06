Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:05, 6 ноября 2025Из жизни

Загадочные останки женщины без головы выловили из океана

JT: В Японии труп женщины без головы выловили в гавани города Иокогама
Никита Савин
Никита Савин

Фото: 運転太郎 / Wikimedia

В японской префектуре Канагава из океана выловили загадочные останки женщины без головы. Об этом сообщает Japan Today (JT).

Туловище женщины заметили в воде около 10 часов утра в субботу, 1 ноября, в гавани города Иокогама. Точный возраст женщины установить пока не удалось. В полиции заявили, что ей может быть от 20 до 50 лет. Кроме того, следователи уверены, что смерть могла наступить несколько месяцев назад.

При этом обнаружили ее около пассажирского судна Hikawa Maru, пришвартованного около парка Ямасита. Это популярная туристическая точка, где часто останавливаются круизные суда. В полиции также отметили, что следов повреждений от гребных винтов на останках не было. Расследование продолжается.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Ранее сообщалось, что в Малайзии полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными за спиной руками. Женщину обнаружили 29 октября недалеко от железнодорожной станции в султанате Селангор.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Генсек НАТО съязвил о России

    В российском городе закрыли детсады и школы после атаки беспилотников ВСУ

    Россиянин не угадал в лотерее ни одного числа и выиграл более 25 миллионов рублей

    Полчища песчаных москитов атаковали россиян на пляжах Кубы

    Названы делающие секс опасным для здоровья виды аллергии

    Украинская девочка отказалась петь «Калинку» на уроке музыки в Финляндии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости