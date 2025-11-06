Загадочные останки женщины без головы выловили из океана

JT: В Японии труп женщины без головы выловили в гавани города Иокогама

В японской префектуре Канагава из океана выловили загадочные останки женщины без головы. Об этом сообщает Japan Today (JT).

Туловище женщины заметили в воде около 10 часов утра в субботу, 1 ноября, в гавани города Иокогама. Точный возраст женщины установить пока не удалось. В полиции заявили, что ей может быть от 20 до 50 лет. Кроме того, следователи уверены, что смерть могла наступить несколько месяцев назад.

При этом обнаружили ее около пассажирского судна Hikawa Maru, пришвартованного около парка Ямасита. Это популярная туристическая точка, где часто останавливаются круизные суда. В полиции также отметили, что следов повреждений от гребных винтов на останках не было. Расследование продолжается.

