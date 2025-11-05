Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

Mothership: В Малайзии полиция нашла труп женщины со связанными руками

В Малайзии полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными за спиной руками в султанате Селангор. Об этом сообщает Mothership.

Женщину обнаружили 29 октября недалеко от железнодорожной станции рядом с городом Сери-Кембанган. Останки лежали в кустах возле электроподстанции. Полицию вызвал прохожий, который почувствовал неприятный запах. Личность женщины была установлена на следующий день, однако полиция не разглашает ее.

31 октября стало известно, что малайку опознал ее сводный брат. Выяснилось, что семья подала в полицию заявление о ее пропаже еще 25 октября.

После опознания появилась информация, что были задержаны трое мужчин, однако в полиции пояснили, что это брат, бывший бойфренд женщины и еще один неназванный человек, которые должны помочь следствию. Что именно случилось с женщиной, пока неизвестно.

