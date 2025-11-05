Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:12, 5 ноября 2025Из жизни

Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

Mothership: В Малайзии полиция нашла труп женщины со связанными руками
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

В Малайзии полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными за спиной руками в султанате Селангор. Об этом сообщает Mothership.

Женщину обнаружили 29 октября недалеко от железнодорожной станции рядом с городом Сери-Кембанган. Останки лежали в кустах возле электроподстанции. Полицию вызвал прохожий, который почувствовал неприятный запах. Личность женщины была установлена на следующий день, однако полиция не разглашает ее.

31 октября стало известно, что малайку опознал ее сводный брат. Выяснилось, что семья подала в полицию заявление о ее пропаже еще 25 октября.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

После опознания появилась информация, что были задержаны трое мужчин, однако в полиции пояснили, что это брат, бывший бойфренд женщины и еще один неназванный человек, которые должны помочь следствию. Что именно случилось с женщиной, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали мужчину, который привязал соседку к бревну и бросил в пруд в провинции Пхетчабури. Оказалось, что женщина отказалась выплачивать ему лотерейный выигрыш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

    Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

    Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

    Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

    Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

    В Италии согласились со словами Захаровой

    Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

    Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

    Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости