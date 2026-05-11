Умер актер Майкл Пеннингтон из «Звездных войн»

Сыгравший в «Звездных войнах» актер Майкл Пеннингтон скончался в возрасте 82 лет

Английский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме культовой серии «Звездные войны», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Variety.

О причинах смерти артиста не сообщается. Ему было 82 года. «Британский актер Майкл Пеннингтон, звезда "Возвращения Джедая", скончался в возрасте 82 лет», — говорится в публикации.

В известной фантастической картине актер исполнил роль офицера Моффа Тиаана Джерджеррода. Известно, что Пеннингтон долгие годы работал с Королевской Шекспировской компанией, сыграв во множестве постановок по произведениям британского классика. Также он сыграл в «Возвращении Шерлока Холмса» 1987 года.