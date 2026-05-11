13:42, 11 мая 2026Мир

Британия ввела санкции против психиатрической больницы в России

Великобритания ввела санкции против психиатрической больницы в Крыму
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Великобритания внесла в антироссийский санкционный список Клиническую психиатрическую больницу № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма. Об этом говорится в уведомлении Минфина Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

«ГБУЗ РК "КПБ № 5"», — говорится в документе британского ведомства.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении нескольких крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов, курорта «Солнечная Таврика», молодежного центра «Селет-Ак-Барс» в Форосе.

Ранее стало известно, что Британия расширила санкционный список на 85 позиций. Под санкции попал, в частности, санаторий «Здравница» в Евпатории.

