В России отреагировали на переброску ВСУ элитных подразделений в Харьковскую область

Журавлев: Нельзя допустить подготовку контрнаступления ВСУ за время перемирия

У нас не должно быть иллюзий насчет того, что враг не воспользуется перемирием для отдыха и переброски резервов на наиболее значимые участки фронта, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время перемирия перебросили несколько элитных подразделений в Харьковскую область. В их числе оказался состав 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия», в котором состоят наемники.

По словам депутата, в последнее время под Харьковом у Российской армии есть определенные успехи, и неудивительно, что ВСУ бросают туда элитные части, пытаясь заткнуть дыры в обороне. Он отметил, что разведка видит эти передвижения, и российский Генштаб действует, исходя из этих новых реалий.

«Главная задача сейчас как раз и состоит в том, чтобы не допустить подготовки контрнаступления украинской армии. У нас все под контролем, и как только закончатся сроки, отведенные на прекращение огня, немедленно продолжим перемалывать силы противника на всех направлениях, как это происходило и до 9 мая», — сказал Журавлев.

10 мая стало известно, что ВСУ 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО. Уточняется, что за минувшие сутки они 676 раз обстреляли позиции Вооруженных сил России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.