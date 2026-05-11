В Минобороны рассказали об отражении украинских атак во время перемирия

Минобороны: ВС РФ зеркально реагировали на атаки ВСУ во время перемирия

Россия зеркально реагировала на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, действовавшего с 9 по 11 мая. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России отражали украинские атаки, а также вела ответный огонь по позициям противника.

В частности, в ответ на нарушение перемирия Российская армия атаковала позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражала пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны заявило, что Россия соблюдала перемирие с украинской стороной. Сообщалось, что ВС РФ не наносили удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами по позициям ВСУ.

Перемирие между Россией и Украиной начало действовать в ночь на 9 мая. При этом, по данным Минобороны, днем 9 мая ВСУ продолжали вести обстрелы и атаковать позиции ВС РФ дронами.