Россия
13:54, 11 мая 2026

В Минобороны рассказали об отражении украинских атак во время перемирия

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Александр Река / ТАСС

Россия зеркально реагировала на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, действовавшего с 9 по 11 мая. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России отражали украинские атаки, а также вела ответный огонь по позициям противника.

В частности, в ответ на нарушение перемирия Российская армия атаковала позиции реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, а также поражала пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны заявило, что Россия соблюдала перемирие с украинской стороной. Сообщалось, что ВС РФ не наносили удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами по позициям ВСУ.

Перемирие между Россией и Украиной начало действовать в ночь на 9 мая. При этом, по данным Минобороны, днем 9 мая ВСУ продолжали вести обстрелы и атаковать позиции ВС РФ дронами.

