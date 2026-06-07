Володин: Люди будут становиться жертвами атак Украины, пока Европа ее прощает

Люди будут страдать от ударов Украины и становиться их жертвами, пока европейские страны прощают Киеву атаки на их же территории. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки на их территории, люди будут лишаться жизней, террористические акты продолжатся», — указал он.

Володин обратил внимание, что власти стран, чьи жители и объекты пострадали от атак украинских беспилотных летательных аппаратов, не осуждают Киев, по сути, поддерживая удары.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что морской безэкипажный катер, взорвавшийся в районе порта Констанцы, принадлежит Вооруженным силам Украины, но при этом обвинил Россию в инциденте.