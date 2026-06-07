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18:28, 7 июня 2026Россия

Володин высказался об атаках Украины на европейские страны

Володин: Люди будут становиться жертвами атак Украины, пока Европа ее прощает
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Люди будут страдать от ударов Украины и становиться их жертвами, пока европейские страны прощают Киеву атаки на их же территории. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки на их территории, люди будут лишаться жизней, террористические акты продолжатся», — указал он.

Володин обратил внимание, что власти стран, чьи жители и объекты пострадали от атак украинских беспилотных летательных аппаратов, не осуждают Киев, по сути, поддерживая удары.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что морской безэкипажный катер, взорвавшийся в районе порта Констанцы, принадлежит Вооруженным силам Украины, но при этом обвинил Россию в инциденте.

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