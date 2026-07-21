Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:23, 21 июля 2026Бывший СССР

В подполье раскрыли личность вероятного кандидата на должность главкома ВСУ

ТАСС: Главкомом ВСУ в случае ухода Сырского может стать Билецкий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Основатель полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может стать новым главнокомандующим ВСУ в случае ухода Александра Сырского. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Собеседник агентства назвал Билецкого «неочевидным, но достаточно сильным игроком». «По нашим данным, эта фигура сейчас максимально настроена на занятие этой должности. И с Сырским у них конфликт давнишний из-за подразделений Билецкого, которые воюют сами по себе и слишком часто становятся на фронте как кость в горле для командующих группировками», — добавил он.

При этом представитель подполья указал, что назначение Билецкого на пост главкома ВСУ будет означать фактический приход националистического блока к власти в военной вертикали.

Ранее агентство Bloomberg писало, что за место главнокомандующего ВСУ будут бороться 11 кандидатов. Как утверждает издание, наиболее вероятным кандидатом на должность является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это серьезная ошибка». Что известно о новом премьер-министре Великобритании и как он повлияет на украинский конфликт?
    Россияне описали Сербию словами «ощущается откатом лет на пятнадцать назад»
    На месте легендарного кораблекрушения нашли клад
    Российский город подвергся ракетному обстрелу
    В подполье раскрыли личность вероятного кандидата на должность главкома ВСУ
    На Украине заявили об угрозе суда Линча
    Песков рассказал об игре Путина в хоккей
    В Московской области объявили беспилотную опасность
    Девушка впервые занялась с другом оральным сексом и испугалась его реакции
    Женщина жестоко отомстила неверному мужу за годы измен
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok