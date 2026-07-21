В подполье раскрыли личность вероятного кандидата на должность главкома ВСУ

ТАСС: Главкомом ВСУ в случае ухода Сырского может стать Билецкий

Основатель полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) может стать новым главнокомандующим ВСУ в случае ухода Александра Сырского. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Собеседник агентства назвал Билецкого «неочевидным, но достаточно сильным игроком». «По нашим данным, эта фигура сейчас максимально настроена на занятие этой должности. И с Сырским у них конфликт давнишний из-за подразделений Билецкого, которые воюют сами по себе и слишком часто становятся на фронте как кость в горле для командующих группировками», — добавил он.

При этом представитель подполья указал, что назначение Билецкого на пост главкома ВСУ будет означать фактический приход националистического блока к власти в военной вертикали.

Ранее агентство Bloomberg писало, что за место главнокомандующего ВСУ будут бороться 11 кандидатов. Как утверждает издание, наиболее вероятным кандидатом на должность является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.