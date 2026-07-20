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22:35, 20 июля 2026Бывший СССР

Раскрыто имя «самого вероятного» кандидата на должность главкома ВСУ

Bloomberg: Драпатый является самым вероятным кандидатом на должность главкома ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За место главнокомандующего Вооруженными силми Украины (ВСУ) Александра Сырского будут бороться 11 кандидатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, наиболее вероятным кандидатом на должность является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. В то же время второй собеседник издания заявил, что решение о замене еще не принято.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о прошедшей в понедельник встрече с Драпатым. При этом подробностей он не привел.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что Сырского отстранят от должности в течение недели. По его словам, собеседования на должность главкома ВСУ уже проводятся. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Владимира Зеленского писало, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским, добавив, что не исключает и отставки последнего.

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