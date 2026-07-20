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19:47, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли сроки отставки Сырского

Украинский журналист Глагола: Сырского отстранят от должности в течение недели
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского отстранят от должности в течение недели. Такой информацией поделился украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, ссылаясь на свои источники.

«Вероятнее всего, решение будет принято в течение этой недели. И будет сразу несколько кадровых перестановок», — написал он.

По словам журналиста, собеседования на должность главкома ВСУ уже проводятся.

Днем 20 июля Глагола утверждал, что решение об отставке Сырского с должности будет принято вечером. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» допустил, что, в случае отставки, Сырского направят послом в США.

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