На Украине анонсировали отставку Сырского

Глагола: 20 июля главкома ВСУ Сырского отправят в отставку

20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом написал украинский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны.

«Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности Главного командующего ВСУ», — написал он.

В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Издание «Украинская правда» со ссылкой на непубличные заявления Владимира Зеленского писала, что одной из причин увольнения главы военного ведомства являлись постоянные конфликты с Сырским, добавив, что не исключает и отставки последнего.

В городах Украины начались протесты на фоне отставки и инфомрации о конфликте главкома с экс-министром обороны. Митингующие требуют отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.