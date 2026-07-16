Зеленский хотел уволить Сырского вслед за министром обороны

«УП»: Зеленский заявил, что «по-хорошему» нужно было увольнять Федорова вместе с Сырским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «по-хорошему» нужно было увольнять Михаила Федорова с поста министра обороны страны вместе с Александром Сырским с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники, которые присутствовали на закрытой встрече с украинским лидером.

«Ну, я не могу допустить, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему нужно сменить обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — заявил Зеленский.

В ходе того же совещания Зеленский назвал одной из причин увольнения Федорова постоянные конфликты с Сырским. «Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: "Федоров ничего не выделяет под конкретные операции". Потом приходил Федоров и отвечал: "Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно". И так по кругу», — рассказал украинский лидер.

На фоне отставки Федорова в городах Украины начались протесты. Сообщается о скоплении людей в Киеве и Львове.

