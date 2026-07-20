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19:29, 20 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Спрогнозировано будущее Сырского в случае отставки

Политолог Журавлев допустил, что в случае отставки Сырского отправят послом в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В случае отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского его могут отправить послом в США, допустил политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Может, придется тоже куда-нибудь в послы отправлять, а то он набедокурит. Можно его в Америку отправить. Его предшественника [экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного] в Англию. А этого в Америку. У них у всех одна задача — оружие вышибать, а генералы это умеют делать», — прокомментировал Журавлев.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны, сообщил, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник на это заявил, что России нужно побеждать Украину независимо от того, кто будет главнокомандующим ВСУ.

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