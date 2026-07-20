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15:28, 20 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения об отставке Сырского

Депутат Колесник о возможной отставке Сырского: Изучим почерк нового главкома ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

России нужно побеждать Украину независимо от того, кто будет главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

«Сырский занимает должность, которая не предполагает политических решений. Это чисто военная фигура, военно-техническая, которая командует вооруженными силами, которые воюют. При этом Сырский — воин так себе», — прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что смена главкома ВСУ не повлияет на отношения России и Украины.

«Это чисто внутриукраинские действия. Придет другой, так же будет поддерживать боевые действия против России, так же будет против мирный переговоров. Так что это ничего не изменит. Другой вопрос, что у каждого командующего — свой почерк. Ну, изучим почерк нового командующего ВСУ. Тем более, я думаю, кто-то временный будет. С точки зрения постоянной фигуры — это решится в ближайшие дни», — отметил политик.

Я думаю, что наши спецслужбы уже знают, кто это будет, и понимают, какие будут действия в военном плане. А тактика внутриукраинская как была агрессивная к России, так и останется. Ничего здесь не изменится. Нам нужно в любом случае побеждать, какой бы главнокомандующий ни был

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны, сообщил, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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