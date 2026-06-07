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16:01, 7 июня 2026Мир

Президент Румынии обвинил Россию во взрыве украинских БПЛА

Президент Румынии Дан обвинил РФ во взрыве украинского БПЛА недалеко от порта Констанцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Observator Antena1 / Handout via Reuters

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что морской беспилотный летательный аппарат (БПЛА), взорвавшийся в районе порта Констанцы, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ), но при этом обвинил Россию в инциденте. Об этом сообщает румынский портал HotNews.

«Это был украинский дрон, входивший в группу из четырех БПЛА, накаченных взрывчаткой взрывчаткой. Над ними был потерян контроль», — отметил он.

При этом Дан обвинил Россию в произошедшем. Что касается Украины, он заявил, что «не видит человеческой ошибки, поскольку это вопрос новых технологий, к которым еще нужно приноровиться».

О самопроизвольном взрыве морского беспилотника стало известно 5 июня. В ВСУ признали потерю управления над четырьмя аппаратами. Первый взорвался в самом порту, второй — в открытом море возле него, а третий и четвертый — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

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