Президент Румынии обвинил Россию во взрыве украинских БПЛА

Президент Румынии Дан обвинил РФ во взрыве украинского БПЛА недалеко от порта Констанцы

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что морской беспилотный летательный аппарат (БПЛА), взорвавшийся в районе порта Констанцы, принадлежит Вооруженным силам Украины (ВСУ), но при этом обвинил Россию в инциденте. Об этом сообщает румынский портал HotNews.

«Это был украинский дрон, входивший в группу из четырех БПЛА, накаченных взрывчаткой взрывчаткой. Над ними был потерян контроль», — отметил он.

При этом Дан обвинил Россию в произошедшем. Что касается Украины, он заявил, что «не видит человеческой ошибки, поскольку это вопрос новых технологий, к которым еще нужно приноровиться».

О самопроизвольном взрыве морского беспилотника стало известно 5 июня. В ВСУ признали потерю управления над четырьмя аппаратами. Первый взорвался в самом порту, второй — в открытом море возле него, а третий и четвертый — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.