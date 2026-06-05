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13:27, 5 июня 2026Мир

Морской дрон взорвался в порту страны НАТО

Минобороны Румынии: Морской дрон взорвался в порту Констанцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Observator Antena1 / Handout via Reuters

Морской дрон взорвался в порту румынской Констанцы на побережье Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Взрыв произошел в пятницу, 5 июня, около 10:30 по местному времени. «В настоящее время за этим районом следят силы министерства национальной обороны — катера и вертолеты», — отмечено в сообщении ведомства.

О пострадавших в публикации не сообщается. При этом порт был срочно эвакуирован из-за возможного приближения еще трех беспилотников. В министерстве национальной обороны страны призвали жителей близлежащих районов укрыться.

«Ситуация динамичная, и мы будем предоставлять дополнительную информацию и официальные данные по мере их поступления», — подчеркнули в ведомстве.

В конце мая в Румынии также произошел инцидент с беспилотником. Он упал на границе с Украиной. Президент страны Никушор Дан заявил, что этот дрон якобы был российским.

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