Морской дрон взорвался в порту страны НАТО

Минобороны Румынии: Морской дрон взорвался в порту Констанцы

Морской дрон взорвался в порту румынской Констанцы на побережье Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Взрыв произошел в пятницу, 5 июня, около 10:30 по местному времени. «В настоящее время за этим районом следят силы министерства национальной обороны — катера и вертолеты», — отмечено в сообщении ведомства.

О пострадавших в публикации не сообщается. При этом порт был срочно эвакуирован из-за возможного приближения еще трех беспилотников. В министерстве национальной обороны страны призвали жителей близлежащих районов укрыться.

«Ситуация динамичная, и мы будем предоставлять дополнительную информацию и официальные данные по мере их поступления», — подчеркнули в ведомстве.

В конце мая в Румынии также произошел инцидент с беспилотником. Он упал на границе с Украиной. Президент страны Никушор Дан заявил, что этот дрон якобы был российским.

