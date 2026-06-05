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15:03, 5 июня 2026Бывший СССР

ВСУ сделали заявление о взорвавшемся в румынском порту беспилотнике

ВСУ признали, что взорвавшийся в порту румынской Констанцы беспилотник был украинским
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Observator Antena1 / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что взорвавшийся в порту румынской Констанцы беспилотник был украинским. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии», — заявили в украинских Военно-морских силах (ВМС).

Морской дрон взорвался в порту румынской Констанцы на побережье Черного моря. Взрыв произошел в пятницу, 5 июня, около 10:30 по местному времени. Порт был срочно эвакуирован из-за возможного приближения еще трех беспилотников.

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