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18:03, 7 июня 2026Мир

Трамп раскрыл следующие шаги США по Ирану

Трамп: США и Иран близки к мирному соглашению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США и Иран очень близки к мирному соглашению, однако Вашингтон продолжает требовать от Тегерана отказа от ядерных амбиций, а также планирует сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Мы очень близки [к сделке]. Осталась пара вопросов, которые даже не кажутся столь существенными», — указал хозяин Белого дома.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы военным путем решить иранский вопрос, если Исламская Республика откажется от компромиссов по ядерному вопросу.

Ранее Трамп заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся из-за силы и гордости Тегерана. По словам американского лидера, Вашингтон и Тегеран еще не смогли достичь соглашения о прекращении войны в связи с тем, что Иран «силен и горд», но в итоге у Исламской Республики «нет другого выбора», кроме как достичь соглашения.

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