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18:00, 18 июля 2026Интернет и СМИ

Мужчина обжег лицо из-за интернет-тренда

Россиянин обжег лицо, снимая праздничный ролик для соцсетей
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Житель Саратова получил ожоги лица, пытаясь повторить интернет-тренд. Борода россиянина, который отмечал 23-летие, вспыхнула во время съемки праздничного ролика для соцсетей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вячеслав выпил специальную жидкость, которая позволяет создать эффектный факел над свечами на торте. После двух попыток снять ролик у именинника загорелась борода. Также горючее вещество попало на руки и рубашку россиянина. Мужчина нырнул в бассейн, чтобы потушить пламя. Отмечается, что пострадавший месяц ходил с бинтами на лице. При этом ожоги не сошли до сих пор.

В июне стало известно, что 17-летний стример запустил на платформе Twitch прямую трансляцию из чулана. Подросток пообещал провести взаперти два месяца.

В марте 57-летняя британская телеведущая Луиза Минчин попала в больницу после поездки на велосипеде. Женщина участвовала в челлендже и планировала проехать 483 километра по северу Канады за три дня.

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