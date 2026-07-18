Мужчина обжег лицо из-за интернет-тренда

Россиянин обжег лицо, снимая праздничный ролик для соцсетей

Житель Саратова получил ожоги лица, пытаясь повторить интернет-тренд. Борода россиянина, который отмечал 23-летие, вспыхнула во время съемки праздничного ролика для соцсетей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вячеслав выпил специальную жидкость, которая позволяет создать эффектный факел над свечами на торте. После двух попыток снять ролик у именинника загорелась борода. Также горючее вещество попало на руки и рубашку россиянина. Мужчина нырнул в бассейн, чтобы потушить пламя. Отмечается, что пострадавший месяц ходил с бинтами на лице. При этом ожоги не сошли до сих пор.

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