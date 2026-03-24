11:24, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Известная телеведущая попала в больницу с обморожением

Ведущая Минчин попала в больницу с обморожением после велопоездки на морозе
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

57-летняя британская телеведущая Луиза Минчин попала в больницу после поездки на велосипеде по морозу. Об этомпишет «Би-би-си».

Отмечается, что ведущая участвовала в челлендже и собиралась за три дня проехать на велосипеде 483 километра по северу Канады. Преодолев четверть пути, Минчин и ее спутница, спортсменка Мими Андерсон, сошли с дистанции. Ее госпитализировали.

Телезвезда записала видео из больницы, в котором рассказала, что во время их поездки температура снижалась до минус 40 градусов. Она отметила, что они с Андерсон решили прекратить челлендж, потому что поняли, что их здоровью угрожает опасность.

«Оказалось, мы правильно сделали, что остановились. У нас обеих обморожение», — заявила Минчин. Она добавила, что в больнице за ней и Андерсон хорошо ухаживают.

Ранее сообщалось, что 69-летний ведущий прогноза погоды на российском телеканале «78» Юрий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире. Комментируя инцидент, Дормидонтов заверил, что с ним все в порядке.

