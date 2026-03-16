69-летний российский телеведущий в прямом эфире упал с самоката и ударился головой

Синоптик Юрий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире

69-летний ведущий прогноза погоды на российском региональном телеканале «78» Юрий Дормидонтов упал с самоката в прямом эфире. Об этом сообщается на сайте канала.

Синоптик рассказывал о погоде в Санкт-Петербурге, стоя одной ногой на электросамокате. В какой-то момент он потерял равновесие, упал и ударился головой о гранитную плиту.

Позднее Дормидонтов сообщил, что с ним все в порядке. «Нигде не болит, и странно, что не болит. А ведь должно болеть. Должно? Должно. А не болит», — заявил он. Ведущий также призвал петербуржцев быть осторожными с электросамокатами и подчеркнул, что они тяжелые.

Ранее сообщалось, что ведущий прогноза погоды на канале WISC-TV, вещающем в штате Висконсин, США, Блейз Келлер прервал прямой эфир из-за надвигающегося на дом его матери торнадо. Он позвонил матери и предупредил ее о смерче.