Ведущий прогноза погоды прервал прямой эфир из-за надвигающегося на дом его матери торнадо

Метеоролог Келлер узнал о надвигающемся на дом его матери торнадо и прервал эфир

Ведущий прогноза погоды на канале WISC-TV, вещающем в штате Висконсин, США, Блейз Келлер узнал о надвигающемся на дом его матери торнадо и прервал прямой эфир. Об этом пишет CBS.

Келлер рассказывал о непогоде в штате, когда заметил на своем устройстве, что торнадо движется прямо в сторону дома его матери. Сразу после этого метеоролог прервал прямой эфир и отправил ей СМС-сообщение. Затем он позвонил матери и предупредил ее о надвигающемся смерче.

В разговоре она заверила сына, что с ней все в порядке, после чего ведущий вернулся в эфир. Уточняется, что к моменту звонка женщина уже успела спрятаться от торнадо в подвале и смотрела эфир с сыном по телевизору.

Ранее сообщалось, что ведущая прогноза погоды на британском канале BBC News Алексис Грин во время прямого эфира сделала оговорку и скорчила гримасу. Журналистка не знала, что в этот момент ее снимали.