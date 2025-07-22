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12:40, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущий прогноза погоды прервал прямой эфир из-за надвигающегося на дом его матери торнадо

Метеоролог Келлер узнал о надвигающемся на дом его матери торнадо и прервал эфир
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Ведущий прогноза погоды на канале WISC-TV, вещающем в штате Висконсин, США, Блейз Келлер узнал о надвигающемся на дом его матери торнадо и прервал прямой эфир. Об этом пишет CBS.

Келлер рассказывал о непогоде в штате, когда заметил на своем устройстве, что торнадо движется прямо в сторону дома его матери. Сразу после этого метеоролог прервал прямой эфир и отправил ей СМС-сообщение. Затем он позвонил матери и предупредил ее о надвигающемся смерче.

В разговоре она заверила сына, что с ней все в порядке, после чего ведущий вернулся в эфир. Уточняется, что к моменту звонка женщина уже успела спрятаться от торнадо в подвале и смотрела эфир с сыном по телевизору.

Ранее сообщалось, что ведущая прогноза погоды на британском канале BBC News Алексис Грин во время прямого эфира сделала оговорку и скорчила гримасу. Журналистка не знала, что в этот момент ее снимали.

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