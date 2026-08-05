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17:04, 5 августа 2026 (обновлено: 17:09, 5 августа 2026)Россия

В России дали оценку объединению Путиным всех тыловых служб Минобороны

Военный эксперт Перенджиев: Объединение всех тыловых служб Минобороны поможет армии РФ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kremlin.ru

Объединение всех тыловых служб Минобороны России под одним руководством положительно скажется на работе армии. Такую оценку принятых президентом Владимиром Путиным решений дал военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с изданием «Ридус».

Во время встречи с руководством Минобороны, которая прошла 5 августа, Путин заявил, что все службы тыла военного ведомства будут сосредоточены в одних руках. На должность по этому направлению назначен командующий группировкой войск «Центр», генерал-полковник Валерий Солодчук, которого президент назвал одним из наиболее талантливых командиров.

«Объединение тыловой службы в единую систему упрощает согласование многих решений. Такой шаг позволит вести наступление более успешно, оперативно обеспечивая армию всем необходимым», — указал Перенджиев.

Комментируя изменения в Минобороны России, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. По словам депутата, служба тыла является очень важной и должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение войск.

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