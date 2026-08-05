В России дали оценку объединению Путиным всех тыловых служб Минобороны

Объединение всех тыловых служб Минобороны России под одним руководством положительно скажется на работе армии. Такую оценку принятых президентом Владимиром Путиным решений дал военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с изданием «Ридус».
Во время встречи с руководством Минобороны, которая прошла 5 августа, Путин заявил, что все службы тыла военного ведомства будут сосредоточены в одних руках. На должность по этому направлению назначен командующий группировкой войск «Центр», генерал-полковник Валерий Солодчук, которого президент назвал одним из наиболее талантливых командиров.
«Объединение тыловой службы в единую систему упрощает согласование многих решений. Такой шаг позволит вести наступление более успешно, оперативно обеспечивая армию всем необходимым», — указал Перенджиев.
Комментируя изменения в Минобороны России, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. По словам депутата, служба тыла является очень важной и должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение войск.