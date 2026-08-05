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14:00, 5 августа 2026 (обновлено: 14:01, 5 августа 2026)РоссияЭксклюзив

В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России

Депутат Колесник: Служба тыла должна быть в одних руках для обеспечения снабжения войск
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На должность глава государства назначил Валерия Солодчука.

«Опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Во время Великой Отечественной войны заканчивали войну в основном молодые генералы, сравнительно всем было до 50 лет. И из тех, кто начинал войну в больших должностях, в конце они уже были больше в инспекторских группах. Основные люди были те, которые проявили свой талант во время ведения боевых действий. Так бывает всегда», — сказал Колесник.

По словам депутата, служба тыла, несмотря на «безобидное» название, является очень важной и должна быть сосредоточена в одних руках, чтобы обеспечивать бесперебойное снабжение войск.

Служба тыла — это служба снабжения войск, естественно, она должна быть в одних руках, чтобы не было кто в лес, кто по дрова. Вообще принцип вооруженных сил — это единоначалие. Служба тыла только звучит безобидно, но она очень важная

Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Парламентарий подчеркнул, что верховный главнокомандующий принял решение, основанное на реальных проявлениях командиров в боевых действиях, исходя из своего же опыта.

«Если сравнивать с Великой Отечественной войной, тоже пришли фронтовые генералы, которые завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант во время ведения боевых действий. Я думаю, что из этого всего исходил верховный главнокомандующий. Он посмотрел, кто и как себя где-то проявил. Он всегда старается общаться с теми людьми, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Он, исходя из своего огромного опыта, принял это решение», — добавил Колесник.

Ранее Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина главой войск беспилотных систем Вооруженных сил России.

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