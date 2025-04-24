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21:01, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

Ведущая прогноза погоды на BBC News Алексис Грин скорчила гримасу в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BBC / Daily Mail

Ведущая прогноза погоды на британском канале BBC News Алексис Грин во время прямого эфира сделала оговорку и скорчила гримасу. Об этом сообщает Daily Mail.

Грин вела репортаж о подготовке жителей Оксфорда к возможному наводнению. «За эти годы люди здесь научились терпимо относиться к наводнениям. (...) В связи с потеплением климата ожидается, что в будущем осадки будут обильными и продолжительными», — отметила журналистка.

Затем ведущая случайно перепутала слова и сказала, что местные жители взяли решение проблемы с наводнениями в свои дома, а не в руки (homes вместо hands). Спустя несколько секунд Грин исправила ошибку, после чего, думая, что эфир закончился, она посмотрела в сторону, скорчила гримасу и показала на себя пальцем.

Ранее сообщалось, что канадский репортер Уайли Баллард в прямом эфире взял номер телефона у понравившейся девушки. В результате журналист прослыл легендой в сети.

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