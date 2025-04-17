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02:30, 17 апреля 2025Интернет и СМИ

Репортер в прямом эфире взял номер телефона у понравившейся девушки и прослыл легендой

Репортер Баллард в прямом эфире взял номер телефона у понравившейся девушки
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @TitleTalkTCL

Канадский репортер Уайли Баллард в прямом эфире взял номер телефона у понравившейся девушки и прослыл легендой. Видео случившегося опубликовано в соцсети X.

Репортер брал интервью у зрительниц бейсбольного матча между командами «Атланта Брэйвз» и «Торонто Блю Джейс». В какой-то момент Баллард достал телефон и попросил одну из девушек записать свой номер. Она согласилась.

«Баллард взял номер телефона у фанатки прямо посреди игры. Легендарная харизма», — говорится в подписи к видео.

Ранее репортер канадского телеканала CityNews Toronto Мишель Макки пожаловалась, что незнакомый ребенок нецензурно оскорбил ее во время репортажа и сорвал эфир. По словам журналистки, мужчину, сопровождавшего мальчика, позабавил его поступок.

Перед этим сообщалось, что у австралийского репортера Хайдена Нельсона и его оператора украли осветительное оборудование в прямом эфире. Инцидент произошел во время репортажа о вплеске воровства в одном из австралийских городов.

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