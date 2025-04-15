Ребенок нецензурно оскорбил репортера и сорвал эфир

Канадская журналистка Макки рассказала, что ребенок оскорбил ее и сорвал эфир

Репортер канадского телеканала CityNews Toronto Мишель Макки рассказала, что незнакомый ребенок нецензурно оскорбил ее во время репортажа и сорвал эфир. На видеозапись инцидента, опубликованную в TikTok 8 апреля, обратила внимание газета New York Post 13 апреля.

Макки вела репортаж об обстановке рядом со спортивным стадионом в Торонто, когда внезапно за кадром ребенок выкрикнул оскорбление в ее адрес. «Трахни ее в киску!» — сказал мальчик. Мужчина, сопровождавший его, рассмеялся.

Журналистка прервала эфир и с отвращением посмотрела на мальчика. «Это была одна из самых пугающих вещей, с которой я столкнулась как репортер», — призналась она и заявила, что случившееся свидетельствует о сохраняющейся в обществе ненависти к женщинам.

Ранее сообщалось, что у австралийского репортера Хайдена Нельсона и его оператора украли осветительное оборудование в прямом эфире. Инцидент произошел, когда журналист рассказывал о вплеске воровства в одном из австралийских городов.