Рассказывавшего о воровстве репортера обокрали в прямом эфире

У австралийского репортера Нельсона украли оборудование в прямом эфире

У австралийского репортера Хайдена Нельсона и его оператора украли осветительное оборудование в прямом эфире. Об этом пишет PEOPLE.

Нельсон во время эфира рассказывал о вплеске воровства в торговом центре в Аделаиде. В какой-то момент злоумышленник подошел к съемочной группе, забрал одну из ламп и ушел с ней.

Как пояснил репортер, в момент кражи они с оператором были целиком сконцентрированы на прямом эфире. «Он просто внаглую провернул это дело и ушел. (...) В прямом эфире может произойти что угодно, но ты не ожидаешь, что кто-то будет нагло воровать твое оборудование», — возмутился Нельсон.

Отмечается, что работавший с репортером оператор подал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что грабители напали на американскую стримершу и звезду OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса) у нее дома. Стримерша заявила, что ей удалось ранить одного из злоумышленников.

